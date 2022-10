Sarri “Lo Sturm Graz vale più del nome che porta”

ROMA (ITALPRESS) – “La partita di andata ci ha detto che dobbiamo sfidare una squadra con numeri fisici impressionanti. Lo Sturm è una squadra che vale di più del nome che porta, è ben organizzata, ha anche elementi di buon valore e si sta giocando il campionato punto a punto con il Salisburgo”. Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Sturm Graz in Europa League. Il morale è alle stelle dopo la vittoria sulla Fiorentina: “A Firenze abbiamo fatto una buona partita tecnica, non tattica. Siamo stati bassi, abbiamo concesso tanto, dobbiamo fare meglio”. Guai a parlare con Sarri di turn-over: “E’ una parola che mi sta un pò sul c… perchè le squadre inglesi fanno giocare sempre gli stessi undici e giocano più partite di noi. E’ una fissazione italiana”. La Lazio tornerà a giocare domenica alle 15 contro l’Udinese: “In questo caos senza senso è difficile organizzare i calendari, mi sarebbe piaciuto giocare domenica sera. Dobbiamo capire bene i recuperi fisici e mentali dei ragazzi – ha aggiunto il mister biancoceleste – perchè fortunatamente a livello di infortuni non ci sono particolari problemi”. “La stagione è iniziata bene poi le cose sono un pò cambiate, come è normale nel calcio. Spero di ritrovare spazio per dimostrare le mie qualità, aspetto il mio momento perchè so che arriverà – le parole del centrocampista della Lazio, Toma Basic – Affrontiamo una squadra aggressiva, che corre molto. Noi siamo pronti alla sfida, speriamo di conquistare i tre punti. In questo momento riusciamo a mettere in mostra un gran calcio, speriamo di riuscire a continuare così”.- foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).