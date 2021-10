“Sbagliato rinunciare all’assessore Licata”, Giannone: “Dc non interessata a poltrone”

Gela. Da un punto di vista politico, quello della Nuova Democrazia Cristiana è stato l’ultimo ingresso, in ordine di tempo, nella giunta dell’avvocato Lucio Greco. Il gruppo che fa riferimento all’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro ha deciso di sostenere il progetto amministrativo, attraverso l’assessore Giuseppe Licata, che ha aderito. Il coordinatore cittadino Natino Giannone ha preso parte ai tavoli di confronto, successivi all’azzeramento. I centristi, però, sembrano sicuramente poco convinti dalla scelta di Greco. “Forse, soprattutto in un periodo come questo, una crisi politica andava evitata. L’azzeramento – dice Giannone – è stato un fulmine a ciel sereno”. Difficile, in questa fase, pronosticare la composizione della giunta bis. Il gruppo della Nuova Democrazia Cristiana punta molto sul lavoro di Licata. “Sarebbe sbagliato rinunciare ad un assessore come Giuseppe Licata, che ha portato avanti un settore molto delicato e l’ha fatto bene, con risultati e lo sblocco di iter, che erano fermi da anni. Il criterio che sembra poter passare è quello di dare rappresentanza in giunta ai gruppi presenti all’assise civica. E’ una linea che va però ragionata – aggiunge – senza mettere a rischio assessori che hanno dimostrato di saper lavorare e di farlo per la città. Gli spazi ci sono, ma sia chiaro a noi interessa dare un contributo fattivo alla città. Se tutto dovesse ridursi ad una questione di poltrone, allora noi ci tireremo fuori”. Tra gli esponenti locali del gruppo di Cuffaro, non si esclude nulla. “Noi fuori dalla giunta? Allora, continueremo a dare un supporto, per la città, ma senza obblighi verso nessuno”, aggiunge il coordinatore.