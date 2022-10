Sbarco alleato, gemellaggio con Comuni della Normandia: iniziative per 80esimo anniversario

Gela. La giunta municipale ha deliberato l’avvio di tutte le iniziative volte alla stipula di rapporti di gemellaggio tra Gela e i comuni francesi di Colleville Sur Mer, Saint Lorent Sur Mer e Vollerville Sur Mer. L’idea è partita dal Gruppo Archeologico Geloi, dall’Istituto del Nastro Azzurro-Federazione di Caltanissetta e dall’Associazione Storico Culturale Lamba Doria, in virtù del fatto che tanto Gela quanto i comuni francesi in questione sono stati interessati dagli sbarchi delle forze angloamericane durante la seconda guerra mondiale che cambiarono le sorti del conflitto e segnarono l’inizio della fine del nazifascismo. In particolare, Colleville Sur Mer, Saint Lorent Sur Mer e Vollerville Sur Mer furono teatro dello sbarco in Normandia del 6 giugno 1944. “Questo gemellaggio – commenta il sindaco Lucio Greco – rientra tra le iniziative di rilevanza storico-culturale che vogliamo inserire tra gli eventi in fase di programmazione per celebrare l’80esimo anniversario dello sbarco sulle coste gelesi del 9-10 luglio 1943, per onorare la memoria dei caduti, divulgare la conoscenza e tramandare alle nuove generazioni il ricordo di queste pagine cruciali della nostra storia. Inoltre, sono evidenti i vantaggi culturali, turistici ed economici di iniziative simili per Gela e la Sicilia, come già avviene in Normandia. Partendo dalla condivisione di tali esperienze storiche, vogliamo organizzare e promuovere momenti finalizzati alla valorizzazione del nostro territorio e della sua storia e al coinvolgimento di tutta la popolazione, che deve sentirsi protagonista e deve partecipare attivamente, anche perché obiettivo di un gemellaggio è, in primis, l’interscambio culturale tra le comunità cittadine interessate”.