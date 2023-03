Sbarco alleato, termini aperti per la presentazione di proposte progettuali

Gela. C’è tempo fino a lunedì 27 marzo per presentare progetti relativi ad eventi correlati all’80° Anniversario dello sbarco alleato. L’amministrazione sta mettendo in atto una serie di iniziative per commemorare, così come merita l’evento, “La battaglia di Gela”, che incise in maniera determinante sugli esiti della Seconda Guerra Mondiale. Trattandosi di un evento eccezionale, che richiamerà nel nostro territorio l’attenzione dei media nazionali, di turisti e cittadini italo-statunitensi che per motivi di lavoro (vedi la vicina base di Sigonella) o di turismo accorreranno, è stata messa in moto la macchina organizzativa.