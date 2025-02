“Sblocca royalties” e contributi al Comune in dissesto, le norme sono state pubblicate

La disciplina approvata dall’Ars permette al municipio di procedere con l’uso dell’avanzo anche per gli anni precedenti. Potranno essere destinati per il risanamento economico e non solo per quello ambientale, in via provvisoria. Inoltre, l’ente rientra tra quelli in dissesto che potranno ottenere un ulteriore contributo finanziario dalla Regione, superando il vincolo dei 25mila abitanti, come riportato sempre nel maxiemendamento.