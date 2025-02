“Sblocca royalties” pubblicato, Cavallo: “Grazie al centrodestra, ora amministrazione riduca le tasse”

Gela. “Sblocca royalties”? Grazie al centrodestra e al parlamentare Ars Salvatore Scuvera, secondo il consigliere comunale FdI Sara Cavallo. Come è accaduto anche al momento dell’approvazione all’Ars della norma, inserita nel maxiemendamento alla legge finanziaria regionale, pure dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale le parti politiche richiamano i meriti delle rispettive appartenenze di partito. Il consigliere comunale Cavallo fa riferimento al lavoro del deputato Scuvera, del gruppo di Fratelli d’Italia e del centrodestra. “Ringrazio sinceramente l’onorevole Scuvera e tutte le forze politiche di centrodestra, per il lavoro fondamentale che hanno svolto con l’approvazione dello sblocca royalties. Questa è una misura indispensabile per rilanciare la nostra città iniziando ad abbassare le tasse. Ora, invito il governo cittadino – dice Cavallo – a intraprendere un percorso di riduzione delle tasse, partendo dalla Tari, per alleggerire il carico fiscale sui nostri cittadini”.