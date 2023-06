Sbocciano i “Piccoli Semi di Cittadinanza” del plesso Falcone Borsellino

Gela. Si è conclusa nei locali del plesso Falcone – Borsellino, la manifestazione di chiusura delle attività della “Sezione Primavera” legata al progetto Piccoli Semi di Cittadinanza, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e che intende ridurre la mancanza di servizi per la primissima infanzia nel sud della provincia di Caltanissetta.

L’istituto comprensivo “Don Bosco”, diretto dalla dirigente scolastica Rosalba Marchisciana, ha avviato le attività legate al progetto a gennaio, con il coinvolgimento di venti bambini di età compresa fra i 24 e i 36 mesi.

” Iniziamo a raccogliere i frutti dei semi sparsi in questi 10 anni di attività con la sezione primavera di cui siamo stati gli apripista per il nostro territorio- ha dichiarato la docente Rosalba Marchisciana-Questo progetto ci ha dato la possibilità di accogliere un numero maggiore di bambini e di estendere il servizio a tutto l’anno scolastico e non solo a pochi mesi.”

Il progetto Piccoli Semi di Cittadinanza, avviato nei mesi scorsi, è stato realizzato grazie a una rete composta da Comuni, Istituzioni scolastiche ed Enti del terzo settore per incrementare i servizi e rendere accessibili i servizi per la primissima infanzia da parte delle famiglie nelle città coinvolte: Gela, Butera, Mazzarino e Riesi. Grazie al progetto, gli istituti scolastici potranno ospitare 120 bambini in più rispetto a quelli già iscritti.

” Attraverso questo progetto vogliamo dare la possibilità alle famiglie di godere di un servizio che permetta alle mamme di reimmettersi nel mondo del lavoro – ha aggiunto Ugo Costa, assessore ai servizi sociali di Gela – Sono tanti i progetti in cantiere per aiutare le famiglie bloccati dalla situazione finanziaria in cui versa il comune. Speriamo di poterli rendere operativi il prima possibile.”

Per la manifestazione di chiusura è stata allestita una mostra fotografica legata alle attività svolte dai bambini e l’esposizione delle attività didattiche realizzate durante questi mesi. L’evento si è concluso con la consegna dei diplomi ai bimbi che hanno frequentato la Sezione Primavera.