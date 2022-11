Scala sul lungomare riqualificata da un imprenditore, progettista: “Era zona fatiscente”

Gela. La riqualificazione di aree urbane da troppo tempo dimenticate può passare anche da interventi privati. L’imprenditore Domenico Lorefice, che ha commissionato lavori in un immobile di sua proprietà sul lungomare Federico II di Svevia, ha chiesto e ottenuto dall’amministrazione comunale l’autorizzazione per riqualificare una scala di via Dalmazia, che era in uno stato di assoluto degrado. Tutto è stato effettuato a sue spese. Il settore lavori pubblici, retto dall’assessore Romina Morselli, ha avallato questo tipo di rigenerazione. Il progetto e la direzione lavori sono stati a cura dell’architetto Orazio Cauchi. “E’ stato riqualificato un tratto del lungomare che si presentava del tutto fatiscente e degradato – dice il professionista – la scelta dei materiali ricalca la tipologia di quelli presenti nella pavimentazione della zona”.