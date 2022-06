Scalinata ripulita, il Comitato San Giacomo prende il posto delle istituzioni

Gela. Segnalazioni ce ne sono state ma senza esito. Nella scalinata di via Giuffrida, all’incrocio tra via Rattazzi e via Gioberti, è stato necessario che i residenti del comitato di quartiere San Giacomo si attrezzassero. Muniti di tutto il necessario per la pulizia hanno rimesso a nuovo la scalinata, che era diventata ricettacolo di rifiuti, sterpaglie e insetti.