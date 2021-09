Scappa ferito dopo la sparatoria ma impatta contro un’auto in via Butera

Gela. Mentre davanti al sagrato della chiesa Madre il vescovo celebrava la messa solenne in onore della patrona della città, Maria Santissima d’Alemanna, qualcuno decideva di ingaggiare una sorta di far west per le vie cittadine. Prima la sparatoria nei pressi della stazione, dove un 24 enne è stato ferito da alcuni colpi di pistola. Poco dopo sembra che il ragazzo ferito abbia cercato di farsi accompagnare in ospedale da una ragazza. Ma nella fretta di raggiungere via Palazzi ha investito in via Butera, all’altezza della rotonda che immette in via Crispi un’altra auto.