“Scarcerazioni e clan ancora attivi mi preoccupano”, Greco: “Denunciare è fondamentale”

Gela. Nel corso delle audizioni della commissione nazionale antimafia, giunta in prefettura a Caltanissetta, il sindaco Lucio Greco è stato sentito e ha rilasciato dichiarazioni, poi secretate. L’avvocato, torna a rilanciare l’allarme su un possibile ritorno di personaggi che contano, negli ambienti delle cosche locali. Greco si rifà a quanto riportato nell’ultima relazione della Dia e si dice “preoccupato”. “Quanto emerge sullo stato di salute dei clan impone una seria riflessione da parte di tutti e mi allarma non poco, soprattutto in riferimento ad alcuni elementi quali le scarcerazioni di soggetti che hanno finito di scontare la pena e potrebbero ricostruire la loro ragnatela di affari e relazioni, approfittando della grave crisi occupazionale in atto e delle importanti opere pubbliche che stanno per partire. Non solo. In città – dice Greco – nel 2021 si è verificato il 60 per cento dei danneggiamenti di tutto il territorio provinciale. Settantadue episodi su 407 e non è un dato che può lasciarci tranquilli. La nostra città ha vissuto una terribile guerra di mafia negli anni di piombo e sapere che oggi è in vigore una specie di “patto di non belligeranza” tra le diverse famiglie appartenenti ad associazioni criminali, capaci di infiltrarsi nel tessuto socio-economico, ci deve spingere a non abbassare mai la guardia, in nessun caso e in nessun settore”. L’amministrazione comunale sta cercando di concludere le procedure per avere l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza pubblica. Il progetto concentra risorse per quasi 500 mila euro. Il sindaco si rivolge alla città e spiega come sia fondamentale denunciare.