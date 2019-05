SCARLETT JOHANSSON SI SPOSA PER LA TERZA VOLTA

LOS ANGELES (ITALPRESS) – Scarlett Johansson verso l’altare. L’attrice e Colin Jost, presentatore del programma televisivo “Saturday night live”, hanno annunciato il fidanzamento ufficiale che dovrebbe portare la coppia al “sì”. I due, che devono ancora comunicare la data delle eventuali nozze, si frequentano – come riporta l'”Evening Standard” – dal 2017 quando apparirono in pubblico assieme al gala dell’American Museum of Natural History. In precedenza Johansson (New York, 22 novembre 1984) è stata sposata con Ryan Reynolds e Romain Dauriac, dal quale ha avuto la figlia Rose di 5 anni. Il suo film più recente è “Avengers: Endgame”, giunto nelle sale italiane lo scorso 24 aprile.

(ITALPRESS).