Scarsa illuminazione e area verde non curata, in via Redi anche cavi elettrici scoperti

Gela. Illuminazione quasi del tutto assente, cavi elettrici scoperti e i pochi giochi per bambini che ancora resistono, in alcuni casi sono spariti, forse rubati. In via Redi, ci sono residenti che chiedono più attenzione, in quello che doveva essere il quartiere del “rinascimento”. L’area verde versa in condizioni di forte precarietà e senza un’illuminazione adeguata, nelle ore serali l’intera zona è praticamente inaccessibile.