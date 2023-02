Scavi illeciti e reperti trafugati, condanne “Agorà”: Cassazione decide su ricorsi imputati

Gela. Le condanne per tutti gli imputati vennero confermate, due anni fa, dalla Corte d’appello di Caltanissetta. Gli inquirenti, con l’inchiesta “Agorà”, individuarono quello che fu subito considerato un traffico di reperti archeologici, spesso trafugati da siti locali. La Corte di Cassazione valuterà i ricorsi presentati dai difensori. Oggi è fissato il giudizio. Seppur con limitate riduzioni, le condanne furono confermate in appello per Simone Di Simone (quattro anni e tre mesi in primo grado), Giuseppe Rapisarda (tre anni e due mesi nel primo giudizio), Orazio Pellegrino (tre anni e un mese) e accusato di essere l’esperto capace di stimare il valore dei pezzi, Salvatore Cassisi, Nicola Santo Martines, Vincenzo Peritore e Mihaela Ionita (due anni ciascuno), Gaetano Di Simone e Vincenzo Cassisi (un anno e dieci mesi ciascuno), Pasquale Messina (dieci mesi), Giuseppe Cassarà (cinque mesi con pena sospesa), Amedeo Tribuzio (quattro mesi con pena sospesa) e Pietro Giannino (tre mesi con pena sospesa).