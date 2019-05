Scavi via Bresmes, Di Paola: “Musumeci continua a prendere in giro i gelesi”

“Serve innanzitutto, si legge a conclusione di un comunicato stampa, nominare un assessore regionale ai Beni culturali che sia un vero punto di riferimento per questo settore e trovare con urgenza le risorse finanziarie per fare l’inventario dei reperti ritrovati. Musumeci la smetta di prendere in giro i gelesi e tutti i siciliani dicendo che i beni culturali sono il perno della sua politica di rilancio economico e turistico, quando in realtà il capitolo del bilancio regionale destinato agli scavi archeologici è totalmente vuoto: una miseria che rispecchia la politica di questo governo in tema di beni culturali”.