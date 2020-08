Scempio a Manfria, altro che controlli! Cuvato, “a cosa è servita ordinanza di Greco?”

“Passerelle in legno bruciate insieme a plastica, rifiuti e vetro ovunque in spiaggia, stanotte ragazzini in ambulanza, gruppi elettrogeni a benzina vicino falò – scrive – e tutto questo con l’aggravante Covid. Molti cittadini sostengono di aver chiamato vigili e capitaneria per controllare in spiaggia ma non si è visto nessuno. A cosa serve l’ordinanza del sindaco Lucio Greco?”. Tutto come sempre, con nessuna prevenzione e la spiaggia deturpata. “Personalmente – continua – sono indeciso se pulire la spiaggia, con altri cittadini che hanno dato disponibilità, o lasciare tutto “visibile” in attesa che provveda Tekra, perché magari forse solo così amministratori e cittadini potranno rendersi conto”. Violazioni che si sono verificate anche a poca distanza dall’abitazione estiva del primo cittadino.