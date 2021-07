Scempio in centro storico, rifiuti accatastati tra le abitazioni di via Abela

Perché si sia arrivati a questo punto, come testimoniato dalla foto che pubblichiamo, non è chiaro. Sembrerebbe che la raccolta non venga effettuata da alcuni giorni e i rifiuti sono aumentati, forse anche per il mancato rispetto delle fasce della raccolta differenziata. È comunque urgente intervenire, al più presto, anche per evitare conseguenze igienico-sanitarie.