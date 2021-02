Scende ancora il contagio Covid in città, solo un nuovo positivo: otto guariti

Gela. Scende ancora la linea del contagio da Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, solo un nuovo positivo, in isolamento domiciliare. Non sono stati registrati decessi. Un paziente gelese ha lasciato la degenza ordinaria. I guariti sono otto. In totale, i positivi sono 125. I numeri si riducono drasticamente. L’unico decesso è di un paziente di Caltanissetta.