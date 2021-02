Scende ancora la linea del contagio Covid, 7 positivi: Asp conferma decesso del 46enne

Gela. Scendono nettamente i numeri del contagio da Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono sette i nuovi positivi, in isolamento domiciliare. Si mantiene elevata invece la percentuale di guariti, che in città sono ventuno. Da Asp però confermano il decesso del gelese quarantaseienne, morto al “Vittorio Emanuele”. In totale, sono 55 i decessi in città.