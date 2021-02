Scende contagio Covid in città, 5 nuovi positivi e 58 guariti: c’è un altro decesso

Gela. Scende ancora il numero di nuovi contagi Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono cinque, tutti in isolamento domiciliare. Un gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria e Asp ha confermato che padre Michele Mattina ha lasciato la terapia intensiva, dopo il miglioramento delle sue condizioni. Si registra però un altro decesso in città, sempre per Covid. In totale, sono 56 i morti per il virus. I guariti sono 58.