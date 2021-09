Scende la curva del contagio Covid in città, 167 in totale: 5 nuovi casi

Gela. Continua a scendere il numero dei contagiati dal Covid in città. In totale sono 167. Nelle ultime 24 ore, risultano 5 nuovi casi, in isolamento domiciliare. Due pazienti però sono stati ricoverati in degenza ordinaria. In base ai dati di Asp risulta il decesso di un paziente positivo al Covid di Caltanissetta. I guariti in città invece sono 17.