Scende linea del contagio Covid, 114 nuovi casi e 512 guariti: in città un altro decesso

Gela. Il numero dei guariti, in città, ancora una volta supera quello dei nuovi contagi da Covid. Nelle ultime ventiquattro ore, sono 114 i nuovi positivi, in isolamento domiciliare, a fronte di 512 guariti. La curva complessiva si attesta a 3.256 contagiati. Purtroppo, aumenta il numero di decessi. Un altro paziente gelese, positivo al Covid, è morto (in totale sono 119 dall’inizio della pandemia). Un paziente gelese è stato ricoverato in rianimazione, un altro invece si trova in degenza ordinaria. Tre sono stati dimessi. In provincia, si contano anche i decessi di un paziente di Caltanissetta, uno di Niscemi e uno di San Cataldo.