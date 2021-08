Scendono i contagi Covid in città, 28 nuovi casi e 70 guariti: 50 positivi a Niscemi

Gela. La discesa dei contagi Covid in città, seppur non così drastica, continua. Anche nelle ultime ventiquattro ore, si registrano meno nuovi casi rispetto al numero dei guariti. I nuovi contagiati, in isolamento domiciliare, sono ventotto, mentre i guariti sono settanta. Asp fa sapere che non si registrano nuovi ricoveri (il totale è di sette) e un paziente è stato dimesso. La curva complessiva del contagio conta 829 positivi.