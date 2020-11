Scendono i contagi da Covid, 18 positivi e 14 guariti in città: confermato un decesso

Gela. Diciotto positivi in isolamento domiciliare, un decesso, due ricoveri in degenza ordinaria e quattordici guariti. Sono questi i numeri del Covid in città, nelle ultime ventiquattro ore. I dati li ha comunicati l’Asp. Si riduce, rispetto a ieri, la linea del contagio in città. Ci sono altri due decessi. Si tratta di un paziente di Mussomeli e di uno giunto da fuori provincia.