Scendono i numeri del contagio Covid in città, 45 nuovi casi e 475 guariti: c’è un morto

Gela. Si allenta la morsa del contagio Covid, in città. Nelle ultime ventiquattr’ore, si è registrato una dei dati più bassi delle ultime settimane, per nuovi positivi. I casi accertati da Asp sono 45 a fronte di 475 guariti. Numeri che fanno intravedere un arretramento del contagio, anche se il totale dei positivi, in città, è ancora superiore a 4 mila (sono 4.214). Purtroppo, bisogna aggiornare l’elenco dei decessi. Un altro paziente gelese, positivo al Covid, è morto, come riferisce Asp. Sono 116, dall’inizio della pandemia.