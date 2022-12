Scerra rientra nel gruppo consiliare FdI: “Coerenti e all’opposizione, crisi colpa di Greco”

Gela. Ritorna a pieno titolo nel gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, dal quale si era autosospeso. La comunicazione ufficiale l’ha inoltrata alla presidenza dell’assise civica. Il consigliere comunale Salvatore Scerra, dopo un confronto anche con i vertici regionali del partito e con il parlamentare Ars Giuseppe Catania, rientra in un gruppo consiliare dal quale politicamente non ha mai preso le distanze. Scelse di autosospendersi in relazione alla vicenda Ipab. Il gruppo ora è più ampio, composto anche dai consiglieri Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti. Scerra, fin dall’inizio, non ha mai posto possibilità, neppure marginali, di dialogo con l’amministrazione comunale. Ha sempre contestato la linea amministrativa del sindaco Greco e lo farà anche in questa fase emergenziale, con una giunta azzerata. “Di certo non vorrei indossare i panni del sindaco in questo momento. Si trova, per sua colpa e con il concorso di molti politici fanatici dell’opportunismo contingente, a gestire una crisi di governo pesante, al limite della sopravvivenza in cui lui è l’unico superstite. Spero per la città – dice – che si possa trovare una soluzione e nell’immediato, perché i cittadini non meritano tanta approssimazione. Il tempo del tirare a campare credo debba finire qui”. Scerra non prende neanche in considerazione la casella delle larghe intese. Parla invece di “coerenza” del centrodestra e anzitutto di Fratelli d’Italia.