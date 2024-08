Scerra: “Sulla crisi idrica interventi sterili di chi ha costruito carriere politiche su Caltaqua”

Gela. Per ora, si muove fuori da Palazzo di Città anche se non manca l’ipotesi, ancora tutta da vagliare, di un potenziale ingresso in giunta. L’ex consigliere comunale Salvatore Scerra non sembra temere di assumere posizioni pubbliche, certamente non contrarie all’amministrazione Di Stefano. Sulla crisi idrica, infatti, ha scelto di intervenire attraverso i suoi canali social. “Il problema esiste e va affrontato nelle dovute sedi istituzionali. La ricerca di nuovi pozzi e l’investimento per il dissalatore potrebbero essere vitali per la nostra comunità”, ha scritto. Indicazioni che più volte, in modo analogo, sono arrivate proprio dall’amministrazione, con in testa il sindaco Di Stefano e l’assessore Franzone. Scerra non trascura la polemica politica che monta, alimentata tra gli altri dal laboratorio “PeR” di Miguel Donegani e dall’ex sindaco Greco. Non fa richiami diretti ma è evidente che contesta un passato politico che mise le basi per il ruolo poi assunto da Caltaqua. “Non vale la pena riempire i giornali online di articoli sterili, poi addirittura se ad intervenire sono personaggi che hanno usufruito di assunzioni in Caltaqua o hanno fatto carriera politica con il tema “cacciamo Caltaqua”. Lasciano il tempo che trovano”, si legge ancora nel post reso pubblico.