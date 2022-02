Scerra vicino a Fratelli d’Italia, a breve potrebbe arrivare l’adesione ufficiale

Gela. Se la maggioranza del sindaco Lucio Greco è ancora una volta impegnata a fare ordine negli equilibri interni, anche nel centrodestra locale qualcosa si muove. Un possibile passaggio, che potrebbe a breve concretizzarsi è quello dell’attuale capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra, che pare sempre più vicino a Fratelli d’Italia. I contatti c’erano già stati, prima che la pandemia bloccasse praticamente tutto. Nelle ultime settimane sembrano essere ripresi, con maggiore frequenza. Con un eventuale approdo tra le fila di Fratelli d’Italia, Scerra lascerebbe il gruppo di “Avanti Gela”. Da tempo, la linea politica assunta dal consigliere sembra comunque seguire canali diversi rispetto a quelli dell’altro consigliere che alle amministrative ha corso sotto lo stesso simbolo, Gabriele Pellegrino, che lo scorso anno ha aderito a DiventeràBellissima. Scerra, invece, non ha abbracciato il progetto del presidente della Regione Nello Musumeci, preferendo valutare altre soluzioni. L’intenzione sembrerebbe ritornare in un’area politica che lo stesso Scerra considera quasi naturale: una destra che si rifà ai valori di An. Non ha mai fatto mistero di rivedersi in quel tipo di visione politica. Pare che abbia avuto contatti e incontri con responsabili regionali del partito, che non avrebbero posto alcun veto, anzi. Ci sono rapporti, piuttosto consolidati, on Salvo Pogliese, uno dei riferimenti siciliani del partito. Il passaggio a Fratelli d’Italia, per Scerra potrebbe significare ritagliarsi spazi, in vista di decisioni elettorali. Qualche mese fa, si era ipotizzata una sua discesa in campo per un posto all’Ars, anche se a livello cittadino si è spesso fatto il suo nome per una candidatura a sindaco, nell’area di centrodestra.