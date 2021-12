Schianto in Veneto, morti marito e moglie gelesi: la loro auto travolta da un Suv

Padova. Un Suv Jeep gli è finito contro e per i coniugi gelesi Carlo Cavalieri e Concetta Bilardi non c’è stato nulla da fare. Sono morti sul colpo, mentre erano a bordo della loro Alfa, lungo un tratto della Romea, nei pressi di Codevigo, in provincia di Padova. Inutili son stati i soccorsi. Il quarantunenne marchigiano, che era alla guida del Suv, pare nel tentativo di superare una coda, che intanto si era formata per un altro incidente, ha impattato contro l’Alfa, che procedeva in direzione opposta. Ha rischiato di travolgere anche i mezzi di soccorso.