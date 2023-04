Schianto mortale sulla 626, in appello condanna ridotta: familiari vittime, “molto amareggiati”

Gela. Abbiamo riferito della condanna, ridotta in appello, per il giovane accusato di omicidio stradale plurimo e lesioni, a seguito del terribile incidente che si verificò su un tratto della statale 626 Gela-Caltanissetta. Morirono il sedicenne Angelo Scalzo e l’ambulante riesino Giuseppe Danese. Altre due giovani subirono conseguenze. Sulla vettura condotta dall’imputato c’erano Scalzo e le due giovani. Stavano rientrando in città dopo le prove di esami per il patentino di guida, sostenute a Caltanissetta. I giudici della Corte d’appello nissena, ad inizio mese, hanno concluso per la condanna a cinque anni e quattro mesi a fronte dei sette anni e quattro mesi, disposti invece in primo grado. Le famiglie delle vittime, parti civili nel procedimento assistite dal legale Rita Parla (per conto della società Giesse Risarcimento Danni), si sarebbero aspettate una conferma piena, anzitutto per le gravissime perdite subite.