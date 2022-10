Schianto mortale sulla 626, persero la vita il sedicenne Scalzo e Danese: perito in aula

Gela. Ha riferito sul contenuto di una nuova perizia, disposta su richiesta della difesa del ventiseienne Andrea Nicosia, condannato in primo grado a sette anni e quattro mesi di reclusione, per l’incidente stradale costato la vita al sedicenne Angelo Scalzo e all’ambulante riesino Giuseppe Danese. L’ingegnere nominato dalla Corte d’appello di Caltanissetta, questa mattina, ha risposto alle domande di tutte le parti. In base alle contestazioni, ci sarebbe stata la responsabilità dello stesso Nicosia (istruttore di guida), per l’alta velocità tenuta quel giorno. Una ricostruzione contestata invece dalla difesa. A bordo dell’auto che guidava, oltre a Scalzo, c’erano la sorella e un’altra ragazza. Ritornavano da Caltanissetta, dove erano state effettuate le prove per l’ottenimento del patentino di guida. L’impatto fatale si verificò tra la Peugeot condotta dall’imputato e l’auto del riesino Danese. Per il sedicenne e per l’ambulante non ci fu nulla da fare. Le due ragazze riportarono gravi ferite. Anche l’imputato ebbe conseguenze. Oltre all’omicidio stradale plurimo, gli vengono contestate le lesioni gravissime. Nell’incidente venne inoltre coinvolto un mezzo pesante. Il perito, sentito in aula, ha escluso eventuali responsabilità di Danese o del conducente del mezzo pesante. Ha concentrato l’attenzione proprio sulla guida dell’imputato, individuando responsabilità rispetto a quanto accadde quattro anni fa sulla 626. L’ingegnere ha anche sottolineato che a seguito dei nuovi rilievi effettuati sul luogo dello schianto è stato possibile individuare una lesione del manto stradale, anche se non ci sono certezze che fosse già presente quando si verificò l’incidente mortale. L’ulteriore perizia è stata disposta su richiesta dei legali di Nicosia, gli avvocati Flavio Sinatra e Antonio Gagliano, che hanno ottenuto la riapertura dell’istruttoria. A gennaio, si procederà con le richieste della procura generale e le conclusioni delle parti. Potrebbe arrivare la decisione.