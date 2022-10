Schianto stradale nell’hinterland monzese, morto trentenne gelese: viveva in Lombardia

Monza. Viveva e lavorava in Lombardia, a Carate Brianza, ma la famiglia è gelese ed è stata colta da un lutto drammatico. Il trentenne Joseph Romano è rimasto vittima di un incidente stradale, mentre era in sella alla sua moto. L’impatto con un’auto, a Vedano al Lambro, si è rivelato fatale. A nulla è servito il trasferimento all’ospedale monzese San Gerardo. Troppo profonde le ferite riportate e per lui non c’è stato niente da fare. L’incidente si è verificato ieri e il decesso è avvenuto alcune ore dopo l’arrivo in ospedale.