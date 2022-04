Schianto sul lungomare, ambulanza mai arrivata: medico ha aggredito operatore

Gela. Come abbiamo già riferito, il sistema degli interventi del 118 è in fortissima difficoltà, con un’unica ambulanza che copre il territorio locale. Nella notte tra venerdì e sabato, si è rischiato grosso. Se non ci fosse stato l’intervento degli operatori locali, un grave incidente, avvenuto su un tratto del lungomare Federico II di Svevia, avrebbe rischiato di non avere supporto sanitario. Viste le difficoltà di uomini e mezzi, era stata allertata l’ambulanza di Niscemi. Pare che nel tragitto, però, ci sia stato un diverbio tra il medico e l’autista. Lo stesso medico avrebbe colpito l’autista, ferendolo. L’operatore ha avuto necessità di cure e di fatto l’ambulanza non è mai arrivata sul luogo dell’incidente, coperto invece dal mezzo locale del 118.