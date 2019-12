Schianto sulla Ragusa-Marina di Ragusa, morto militare pugliese: ferito giovane gelese

Ragusa. Sangue e morte nella notte di Natale, lungo la provinciale 25 Ragusa-Marina di Ragusa. Due giovani militari erano a bordo di una Ford Focus che avrebbe impattato con una Ford C-Max. Per il pugliese ventiduenne Vincenzo Memola non c’è stato nulla da fare. E’ morto durante il trasferimento in ospedale. Alla guida della Focus sulla quale viaggiava, c’era un altro militare, un gelese ventitreenne, trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. A causa delle gravi ferite riportate, è in rianimazione, in prognosi riservata. L’impatto sarebbe stato tremendo. Pare che i due militari, in servizio all’hot spot di Pozzallo, stessero facendo ritorno dopo una notte passata in discoteca. Sulle cause dell’incidente, le verifiche sono in corso.