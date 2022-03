Schianto sulla Romea, morti coniugi gelesi: chiuse indagini, “omicidio stradale”

Padova. La sua posizione potrebbe essere definita con un rito alternativo, se il gip dovesse accogliere la richiesta dei difensori. Intanto, la procura di Padova ha chiuso le indagini nei confronti del quarantaquattrenne marchigiano Alessandro Curzi, che lo scorso dicembre, alla guida della sua Jeep Compass, travolse la vettura sulla quale viaggiavano i gelesi Carlo Cavaleri e Concetta Bilardi. Per i coniugi non ci fu nulla da fare, morirono sul colpo. Il quarantaquattrenne deve rispondere di duplice omicidio stradale. In base a quanto ricostruito dai pm padovani, Curzi, per cercare di evitare la coda che si era formata su un tratto della statale Romea, all’altezza di Codevigo, avrebbe invaso la corsia opposta sulla quale viaggiava la vettura dei coniugi. L’impatto fu violento, uccidendo marito e moglie. Carlo Cavaleri lavorava da qualche tempo nel Nord Italia. La moglie era da poco arrivata, per fargli visita e per andare a trovare il figlio, a sua volta impegnato per lavoro nella zona di Milano. Sono diverse le aggravanti contestate a Curzi, difeso dagli avvocati Rita Occhiochiuso e Sarah Petrucci.