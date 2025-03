Schifani conferma, dissalatore anche a Gela: “Saranno cinque, riqualificheremo aree dismesse”

Gela. Il governo regionale, attraverso il presidente Renato Schifani, ha ormai preso atto che la siccità è un fardello enorme per il territorio dell’isola. Attraverso un contributo video, proprio il governatore conferma che “si faranno cinque dissalatori”. Uno è previsto in città e gli altri a Trapani e Porto Empedocle. Due, mobili, invece, sono destinati a Palermo. “A Gela, Trapani e Porto Empedocle, in questo modo, saranno riqualificare le aree dismesse da almeno quattordici anni”, ha sottolineato. Il presidente, nel suo intervento video, non ha fatto richiamo alla tempistica. Sicuramente, non saranno attivi la prossima estate. Ci vorrà molto più tempo.