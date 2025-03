Schifani difende l’Irfis, “Articoli giornalistici infondati, tuteleremo l’immagine della Regione”

PALERMO (ITALPRESS) – “Continui articoli giornalistici stanno mettendo dolosamente in cattiva luce un Istituto che, al contrario, con rapidità ed efficacia sta attuando tutta una serie di misure di politica economica volute dal governo regionale e che da sempre opera nel pieno rispetto della normativa vigente e con la massima trasparenza”. Inizia così una nota del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito all’Irfis: “Le insinuazioni sull’Irfis, prive di fondamento, stanno alimentando ingiustamente un clima di sfiducia nei confronti di un’istituzione che ha come unico obiettivo il sostegno allo sviluppo economico e produttivo del territorio – ha aggiunto il governatore siciliano – Ci riserviamo di tutelare l’immagine della Regione in ogni sede opportuna e di adottare tutte le misure necessarie per contrastare la diffusione di informazioni lesive e fuorvianti”, ha concluso.

