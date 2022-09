Schifani in città, centrodestra si prepara all’iniziativa: Greco ha informato gli assessori

Gela. La campagna elettorale in pieno svolgimento, inevitabilmente, si fa sentire anche nei rapporti tra alleati. Nella maggioranza del sindaco Lucio Greco, anche nelle ultime ore, non sono mancate stoccate interne, sia tra i banchi dell’aula consiliare che nel dopo question time. Tra l’assessore forzista Nadia Gnoffo e i civici di “Una Buona Idea” le distanze appaiono nette, rese ancora più marcate dallo scontro sugli sgravi Tari e più in generale sulla gestione del settore servizi sociali, affidato all’esponente di Forza Italia. Nel pomeriggio, il sindaco Greco ha convocato gli assessori. C’è chi l’ha definita “riunione politica”. Nessuno scossone particolare (probabilmente per quelli bisognerà attendere la chiusura delle urne). L’avvocato però ne ha approfittato, dopo una giornata dedicata ad incontri istituzionali sul servizio idrico e su quello dei rifiuti, per comunicare ai suoi che in città arriverà a breve il candidato alla presidenza della Regione per la coalizione di centrodestra, l’ex presidente del Senato Renato Schifani. Greco si sta facendo carico (non da solo) di aspetti dell’organizzazione e il gruppo locale di centrodestra parteciperà all’incontro, fissato, salvo modifiche di programma, per lunedì prossimo, pare al teatro “Eschilo”. Una scelta che coinvolge tutto il centrodestra, “sia di maggioranza che di opposizione”, filtra da chi è vicino al gruppo dell’iniziativa politica. L’avvocato Greco, che fino ad oggi ha scelto la linea della neutralità, ha comunque voluto informare l’intera giunta, che di fatto è formata per la quasi totalità da esponenti di partiti o movimenti che alle prossime regionali sono schierati proprio con la coalizione di centrodestra e con Schifani. L’avvocato accoglierà Schifani, anche istituzonalmente, insieme ad assessori, consiglieri e candidati di centrodestra. L’esponente forzista è già stato a Caltanissetta, dove ha incontrato i candidati azzurri all’Ars, Michele Mancuso, Rosetta Cirrone Cipolla e il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito.