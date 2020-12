Eschilo Tennis Club: verso l’eccellenza!

Anche quest’anno la Federazione Italiana Tennis ha stilato le cinque classifiche dei club che si sono distinti nelle varie categorie che sarebbe piuttosto arduo spiegare a chi non è vicino al Tennis. Nella categoria “Basic School”, l’Eschilo Tennis Club di Gela è risultata la prima in Sicilia e sedicesima, su circa quattrocento, in quella nazionale. A rendere più prezioso il punteggio finale dell’Eschilo Tennis Club, hanno contribuito anche delle piccole stelle che si sono affacciate nel variegato firmamento del tennis: parlo di Salvatore Giudice di 9 anni ed Ettore Trubia di 10. Benché di dimensioni corporali quasi in miniatura, essi non annegano certo nello spazio che devono difendere. Vederli giocare ti procurano irrimediabilmente emozioni. Ogni loro passo di qua dalla rete che taglia in due il campo, non è che un passo di danza che li prepara e li struttura fortemente anche nella danza della vita. Di Salvatore Giudice, benché universale, spettacolari sono la Volée e soprattutto il Drop shot (ossia il colpo smorzato, forse il più elegante e annichilente colpo del tennis- Colpo in cui, tra gli altri, sono stati e sono maestri John McEnroe, Roger Federer e Novak Djokovic); mentre Ettore Trubia si distingue per essere un formidabile attaccante da fondo campo (per intenderci alla Borg) ma avviato ad essere anche lui un bravo universale (capace di gestire al meglio qualunque colpo). Sia Salvatore Giudice che Ettore Trubia fanno parte, in pianta stabile, della rappresentativa regionale, tanto sono tenuti in considerazione dalla Federazione Siciliana Tennis che li recluta ogni mese per un lavoro collegiale a Palermo. Ma bravo, prossimo al livello dei sopra citati, è anche un altro ragazzo di dieci anni, Gaetano Fasciana, anche lui meritevole del grande balzo. Ma nel vivaio figurano anche altri ragazzi di talento che aspettano la grande occasione per dimostrarlo pienamente. Tra le donne, spicca maggiormente il nome di Giorgia di Gesu, una quasi quattordicenne che, già a soli dodici anni campionessa regionale, è destinata, forse meglio sarebbe dire “predestinata”, a traguardi che non è esagerato definire lusinghieri; anch’essa fa parte dell’elite regionale, molto attenzionata dalla Federazione Siciliana Tennis.