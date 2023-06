Schlein “Dobbiamo costruire sinergie con le altre forze politiche”

ROMA (ITALPRESS) – “Non possiamo pensare di essere autosufficienti, abbiamo bisogno di costruire delle sinergie con le altre forze civiche e politiche alternative alle destre, ci sono tanti temi sui quali, con le altre opposizioni, possiamo unire le nostre forze, piuttosto che competere sulle nostre differenze che pure sono significative”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, aprendo la direzione nazionale del partito. “Tre sono i nostri punti cardini: la giustizia sociale, il lavoro, la conversione ecologica” ha aggiunto. “Veniamo da mesi intensi di lavoro che ci hanno permesso di rilanciare il partito da una situazione difficile in cui versavamo come è normale dopo la sconfitta alle politiche. Mesi che ci hanno permesso di ritrovare una connessione sentimentale con la nostra gente” ha aggiunto “ora è il momento di mobilitare tutto il partito sulla nostra agenda per l’Italia e la nostra agenda per l’Europa”. “Siamo all’opposizione senza sconti all’agenda del governo Meloni, il mandato che ho ricevuto dalle primarie è quello di ricostruire un’identità chiara di questo partito che ci renda riconoscibili alle persone” dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, aprendo la direzione nazionale del partito. “Bisogna che diventi chiaro per cosa ci battiamo e chi vogliamo rappresentare” ha aggiunto “c’è un’apertura di credito nei nostri confronti che ci ha permesso di riportare il partito al 21%, di raccogliere nuove iscrizioni, certo ancora non basta questo per costruire l’alternativa alle destre”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).