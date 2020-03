Sciacalli ancora in azione, preso di mira il negozio “Tre” di corso Salvatore Aldisio

I militari dell’arma del reparto territoriale hanno effettuati tutti i rilievi del caso per cercare di risalire alla identità dei malviventi. Gli sciacalli, prima dell’arrivo dei metronotte, sono riusciti ad allontanarsi per le vie circostanti al corso Salvatore Aldisio riuscendo a fare perdere le proprie tracce. La settimana scorsa era stata presa di mira la gioielleria Tabbì in corso Vittorio Emanuele, nel salotto della città. In quella circostanza le telecamere di videosorveglianza immortalarono l’irruzione alla gioielleria di tre ladri armata di mazza.