Scichilone azzera i commissari Udc, Incardona e gruppo locale valutano mossa poco attesa

Gela. I centristi dell’Udc, anche nel rilancio amministrativo voluto dal sindaco Lucio Greco, sono riusciti a trovare una collocazione importante, con la riconferma dell’assessore al bilancio Danilo Giordano. In consiglio comunale, l’esponente Udc Salvatore Incardona ha tessuto i rapporti con l’amministrazione, dando il contributo del partito al progetto Greco. Nelle ultime ore, però, è arrivata una comunicazione, firmata dal coordinatore provinciale Silvio Scichilone. E’ stato disposto l’azzeramento per tutti i commissari cittadini della provincia, compreso quello locale. Incardona, nella riorganizzazione del partito, da tempo ricopre il ruolo di responsabile cittadino e ha fatto da collante politico con l’amministrazione comunale. “Dopo diversi confronti e riflessioni, di intesa con il coordinatore regionale, ho valutato la necessità di dare un segnale deciso di apertura del partito, per garantire la massima trasparenza, le stesse opportunità per tutti e per essere più inclusivi possibili e ho ritenuto di azzerare tutte le cariche di commissari cittadini con effetto immediato. Questa è un’opportunità – si legge nella missiva di Scichilone – per continuare ad impegnarci a rappresentare il partito, in questa fase temporanea, con maggiore decisione, per preparare al meglio la stagione congressuale che ci vedrà tutti insiemi protagonisti”. Scichilone è stato anche designato commissario ad acta per il tesseramento, in provincia di Caltanissetta, con un provvedimento del coordinatore regionale Decio Terrana.