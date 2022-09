Scichilone: “Giordano è risorsa rimanga in giunta, frenesia Incardona per avere l’assessore”

Gela. “Il sindaco farebbe bene a non accettare le dimissioni dell’assessore Danilo Giordano, che ha dimostrato di essere una risorsa per la città e per l’amministrazione comunale”. L’ex segretario provinciale dell’Udc Silvio Scichilone, che ha lasciato il partito non condividendo le scelte regionali e nazionali, conferma che il suo rapporto con il professionista continua. Ieri, Giordano (che entrò nel governo della città in quota centristi) ha presentato le dimissioni dalla giunta. “E’ stata sicuramente una decisione assunta con serietà – dice Schichilone – Giordano, al quale continua a legarmi non solo la stima ma anche l’amicizia, ha compreso che non c’era più un sostegno del partito e politico. Devo dire che non ha voluto creare fibrillazioni con nessuno. Non è mai stato messo in discussione né dal sindaco né dall’Udc, almeno fino a quando ne ho fatto parte io. Abbiamo continuato a sentirci costantemente. Le uniche frenesie per avere un altro assessore sono emerse dal consigliere Salvatore Incardona, che ha ripetutamente spiegato di attendersi risposte dal sindaco, per avere un proprio assessore o forse di Forza Italia. Il suo rapporto con Mancuso è ormai alla luce del sole, al di là dell’adesione ufficiale al partito. Non bastano le belle parole verso Giordano, quando poi si continua a chiedere al sindaco, con insistenza, di nominare un altro assessore”.