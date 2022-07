Scichilone rilancia l’intesa con Greco: “Giordano continua ad essere un assessore Udc”

Gela. Se le valutazioni generali sono in corso nella maggioranza del sindaco Lucio Greco, in casa Udc però si dà per sicura la prosecuzione del rapporto politico con il primo cittadino. “L’assessore Danilo Giordano continua ad essere un assessore dell’Udc”, così dice il coordinatore provinciale del partito, Silvio Scichilone. Più di un dubbio era emerso dopo che il consigliere comunale Salvatore Incardona, ormai distante dai centristi dell’Udc, ha annunciato la scelta di concentrarsi su un nuovo movimento, mantenendo un dialogo con altre forze di centrodestra, ma non con l’Udc, del quale ha retto le sorti in città. Il consigliere ha fatto capire che non potrà più assicurare una copertura politica all’assessore Giordano, la cui nomina fu sostenuta dai vertici Udc, compreso lo stesso Incardona. “Ho avuto modo di parlare con l’assessore Giordano, siamo in contatto, mi ha ribadito che continuerà ad essere un assessore Udc – aggiunge Scichilone – l’accordo politico con il sindaco e con la maggioranza non muta. Onestamente, da Incardona non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale di un suo addio al partito. Quando arriverà un’indicazione precisa da parte sua, ne prenderemo atto”. Seppur non ufficiale, la conclusione del rapporto tra il consigliere e il partito sembra cosa fatta. Scichilone però pare certo di poter contare su Giordano, nominato in giunta come tecnico per i settori finanziari ma comunque indicato proprio dai centristi. Scichilone, ieri, ha avuto incontri palermitani con gli assessori Mimmo Turano e Daniela Baglieri, riferimenti Udc nel governo Musumeci.