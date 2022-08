Scichilone si tira fuori: “Non condivido accordo con i cuffariani, non corro per l’Ars”

Gela. “Non mi riconosco in un cartello elettorale che è nato a poche ore dalla presentazione delle liste e senza alcuna progettualità”. Il coordinatore provinciale dell’Udc Silvio Scichilone si tira fuori dalla corsa all’Ars, nonostante la sua candidatura fosse stata ufficializzata dai vertici nazionali e regionali del partito. I centristi, però, hanno appena stretto un patto con la Nuova Dc dell’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro. I candidati Udc per l’Ars saranno collocati nelle liste dei cuffariani. Toccherà a Carmelo Migliore, che non farà parte della lista del “terzo polo” di Italia Viva e Azione, ma ha scelto il progetto della Nuova Dc. Insieme a lui Gero Valenza e Angela Cocita. “Non concordo per nulla con quest’accordo – aggiunge Scichilone – ho aspettato per capire come si evolvesse la situazione, ma con tutto il rispetto per la Nuova Dc, io non mi riconosco in questo patto e non corrisponde ai miei valori. Non me la sento di impegnarmi né di coinvolgere chi mi ha sostenuto”. L’accelerata verso l’intesa con la Nuova Dc è stata repentina e riferimenti politici del gruppo locale, come l’assessore regionale Mimmo Turano, hanno addirittura preso altre direzioni.