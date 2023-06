“Sciopero comunali per ora evitato”, richieste dipendenti affrontate alla capigruppo

L’intento del consiglio comunale è quello di assicurare che venga riconosciuto quanto dovuto ai dipendenti dell’ente, che come hanno spiegato i sindacati continuano a lavorare in emergenza. “E’ un buon risultato quello che si è raggiunto – dice Sammito – perchè c’è l’intenzione di andare incontro alle richieste dei lavoratori e intanto è stato evitato un blocco quasi totale degli uffici che avrebbe determinato ulteriori disagi in una fase molto complessa. Adesso, l’amministrazione e gli organismi di controllo dovranno essere consequenziali agli impegni assunti”. La scorsa settimana, in consiglio comunale, il segretario generale aveva riferito che lo stallo sulle indennità è da legare anche alla bocciatura del sistema dei controlli interni del municipio, anche se un miglioramento si delinea già con riferimento al 2021.