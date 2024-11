Sciopero generale, ieri a Palermo folta delegazione di lavoratori locali

Gela. È stata folta la delegazione locale, con sindacalisti e lavoratori di diverse categorie, che ieri è arrivata a Palermo per il corteo indetto in occasione dello sciopero generale fissato dai vertici di Cgil e Uil. Il sindacato non condivide le linee essenziali della nuova legge finanziaria del governo Meloni e più in generale le condizioni imposte al mondo del lavoro.