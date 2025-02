Sciopero “Paghi poco”: “Solo sei hanno aderito, pronti a sottoscrivere accordo con tutte le sigle”

La proprietà sottolinea che le due sigle sindacali che hanno promosso lo sciopero non hanno sottoscritto l’accordo ma non chiude alla trattativa. “Appare ovvio che due organizzazioni sindacali non sottoscrittrici dell’accordo non lo riconoscano, ma la società non può disattendere unilateralmente l’accordo sottoscritto con la Fisascat Cisl senza subirne le conseguenze. Già dalla fine dello scorso anno la società ha avviato un confronto anche con la Filcams Cgil e con la Uiltucs, finalizzato a mettere le basi per un nuovo accordo integrativo condiviso con le tre organizzazioni sindacali. Nelle data del 3 febbraio e successivamente del 9 febbraio abbiamo inviato comunicazioni alle due organizzazioni sindacali confermando la nostra disponibilità e chiedendo un incontro. In ultimo, il 14 febbraio abbiamo inviato un’ulteriore comunicazione alle due organizzazioni promotrici dello sciopero proponendo le date del 19 febbraio e del 27 febbraio, per un incontro e chiedendo nelle more la sospensione dello sciopero. La richiesta pervenuta che la società disattendesse unilateralmente l’accordo attualmente in essere non poteva essere accettata, senza compromettere le relazioni con la Fisascat Cisl.

La società auspica che il confronto possa riprendere serenamente nel rispetto reciproco delle parti”, conclude una nota.