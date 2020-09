Scippatore in azione nella pista ciclabile, 70enne aggredito per un bracciale d’oro

Gela. E’ stato scippato in pieno giorno, mentre camminava lungo la pista ciclabile di Macchitella. Un settantenne è finito nel mirino, a quanto pare di un giovane. Lo avrebbe atteso e seguito, proprio nel percorso della pista ciclabile. Dopo diversi minuti, è entrato in azione. L’uomo è stato afferrato per un braccio e lo scippatore gli ha sottratto il bracciale d’oro che portava al polso. Pare stesse tentando di strappargli via anche l’orologio. Probabilmente, la presenza di altri passanti, ha però spinto il giovane ad allontarsi. La vittima dell’ennesimo scippo pare non abbia subito ferite, ma ha comunque dovuto patire un forte stato di paura e agitazione. Non è stato possibile fermare il ragazzo, che si è dileguato in pochi istanti.