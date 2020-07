“Scippi? Pd e M5s in campagna elettorale”, Orlando: “Con Greco solo se rivede giunta”

Gela. “Parlare di rapine o scippi è del tutto improprio. Pd e Movimento cinquestelle sono già chiaramente in campagna elettorale. La Regione ritiene Gela uno snodo molto importante per gli investimenti”. Il commissario cittadino di DiventeràBellissima Michele Orlando torna ad escludere l’esistenza di un piano politico “anti-Gela”, messo a punto dal governo del presidente Nello Musumeci, mente del movimento rappresentato in città dal professionista. “I soldi per i progetti ci saranno sempre – continua il commissario – Musumeci si è impegnato a trovare le somme necessarie. Anzi, penso che si debba puntare molto sul lungomare e sul centro storico, ma anche sul polo logistico-marittimo e su progetti industriali. Personalmente, riqualificherei le antiche strade che scendono verso il mare, sarebbero un’ottima attrattiva turistica”. Gli esponenti locali vicini al governatore, allo stato, non prendono una vera e propria posizione politica nei confronti dell’attuale giunta. “Non siamo né pro né contro Greco – continua l’avvocato Orlando – del resto, il nostro movimento non è rappresentato in giunta e neanche in consiglio comunale. Sicuramente, il sindaco ha commesso diversi errori di comunicazione. Molte delle cose fatte, onestamente non si vedono. I difetti principali li noto nell’ordinaria amministrazione e nel decoro urbano che ancora manca”.